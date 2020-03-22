موقف إنساني من لاعبي برشلونة.. تقليص الرواتب ولابورت على الرادار ووداعا غريزمان

2020/03/22 | 13:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة يسعى نادي برشلونة للعب دورا وطنيا لمساعدة اقليم كتالونيا من أجل التخلص من أثار فيروس كورونا.وذكرت صحيفة آس أن برشلونة أكد أنه مستعد وضع جميع مرافقته تحت اشراف حكومة كتالونيا في حال انهيار النظام الصحي في البلاد بسبب فيروس كورونا.أبلغ قادة نادي برشلونة رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو بموافقتهم على […]

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