وزير الصحة يعلن نجاح علاج عراقي خاص بكورونا

2020/03/22 | 13:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلن وزير الصحة، جعفر صادق علاوي، اليوم الأحد، أن العلاجات العراقية اثبتت نجاحها مع تزايد حالات الشفاء من وباء كورونا.وقال علاوي في مؤتمر صحفي مع ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، إن "أعداد الإصابات بفيروس كورونا في العراق ما زالت مقبولة، وعلاجاتنا اثبتت نجاحها مع تزايد حالات الشفاء".وأضاف علاوي ، "لدينا استعدادات كاملة في حال تزايدت أعداد المصابين بفيروس كورونا".من جانبها قالت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، إن "العراق نجح حتى الان في احتواء فيروس كورونا الا ان التحدي مستمر".واكدت بلاسخارت على "ضرورة الالتزام بقرارات خلية الأزمة للوقاية من كورونا".وسجل العراق ارتفاعا ملحوظا بعدد الإصابات بفيروس كورونا حيث وصل العدد إلى 214 إصابة بحسب بيان لوزارة الصحة أمس السبت، فيما أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان في وقت لاحق تسجيل 7 إصابات جديدة بالفيروس 6 منها في السليمانية وواحدة في أربيل، ليكون العدد الإجمالي 221 إصابة و17 حالة وفاة و51 تعافٍ.

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