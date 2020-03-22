طبابة الحشد الشعبي تباشر بتعفير قاعدة سبايكر بصلاح الدين

2020/03/22 | 13:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ اللواء السادس في الحشد الشعبي، اليوم الاحد، حملة تعفير وتطهير لمقاره في قاعدة سبايكر بمحافظة صلاح الدين للوقاية من فيروس كورونا.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي، تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “كوادر الطبابة التابعة للواء باشرت بتعفير وتعقيم مقر اللواء بكل اقسامه واماكن تواجد المقاتلين ونقاط مرابطاتهم”.وأضاف البيان أن “هذه الحملة جاءت […]

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