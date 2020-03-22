وزارة الصحة تعلن تشخيص ١٩ اصابة جديدة في عموم العراق

2020/03/22 | 13:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرت مختبرات وزارة الصحة والبيئة ١٠٦ فحص مختبري جديد وأظهرت النتائج تأكيد تشخيص ١٩ حالة جديدة موزعة كالتالي:- ٥ حالات في بغداد/ الرصافة حالة واحدة في بغداد/ الكرخ ٢ حالة في النجف ٢ حالة مدينة الطب حالة واحدة في كربلاء حالة واحدة في المثنى حالة واحدة في اربيل ٦ حالة في السليمانية تم تسجيل ٥

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