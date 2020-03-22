الصحة تعلن اخر مستجدات الموقف الوبائي: وفيات وحالات شفاء وإصابات جديدة

2020/03/22 | 13:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت وزارة الصحة عن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في البلاد إلى 233 حالة، فيمما كشفت عن 5 حالات شفاء و3 وفيات جديدة.وقالت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “أجرت مختبرات وزارة الصحة والبيئة ١٠٦ فحص مختبري جديد وأظهرت النتائج تأكيد تشخيص ١٩ حالة جديدة موزعة كالتالي:- […]

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