2020/03/22 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #غسان_صابور واعـــتـــصـــمـــوا...
واعــتــصــمــنــا...لا ...
لا...
لن أطلب منكم الاعتصام وراء حبال الآلهة والسماء وكل الغيبيات اللاحقة...
إنما أن تعتصموا ببيوتكم..
حماية من الـ CORONAVIRUS وأختها وتؤامها COVID-19 اللتين تقصف أرواح البشر بكل مكان من العالم...
وباء يتضارب العلماء..
لاطمين خدودهم..
نادبين..
باكين..
مصرحين أنهم يبحثون عن الحل والدواء..
وأنهم بآلاف التجارب المتضاربة..
ولكنهم لن يحصلوا على......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#غسان صابور - واعتصموا... واعتصمنا...) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
واعــتــصــمــنــا...لا ...
لا...
لن أطلب منكم الاعتصام وراء حبال الآلهة والسماء وكل الغيبيات اللاحقة...
إنما أن تعتصموا ببيوتكم..
حماية من الـ CORONAVIRUS وأختها وتؤامها COVID-19 اللتين تقصف أرواح البشر بكل مكان من العالم...
وباء يتضارب العلماء..
لاطمين خدودهم..
نادبين..
باكين..
مصرحين أنهم يبحثون عن الحل والدواء..
وأنهم بآلاف التجارب المتضاربة..
ولكنهم لن يحصلوا على......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#غسان صابور - واعتصموا... واعتصمنا...) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#غسان صابور - واعتصموا... واعتصمنا...) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).