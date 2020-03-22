غسان صابور - واعتصموا... واعتصمنا...

2020/03/22 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_صابور واعـــتـــصـــمـــوا...واعــتــصــمــنــا...لا ...لا...لن أطلب منكم الاعتصام وراء حبال الآلهة والسماء وكل الغيبيات اللاحقة...إنما أن تعتصموا ببيوتكم..حماية من الـ CORONAVIRUS وأختها وتؤامها COVID-19 اللتين تقصف أرواح البشر بكل مكان من العالم...وباء يتضارب العلماء..لاطمين خدودهم..نادبين..باكين..مصرحين أنهم يبحثون عن الحل والدواء..وأنهم بآلاف التجارب المتضاربة..ولكنهم لن يحصلوا على......

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