#غسان صابور - واعتصموا... واعتصمنا...


#غسان صابور - واعتصموا... واعتصمنا...
2020/03/22 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #غسان_صابور واعـــتـــصـــمـــوا...

واعــتــصــمــنــا...لا ...

لا...

لن أطلب منكم الاعتصام وراء حبال الآلهة والسماء وكل الغيبيات اللاحقة...

إنما أن تعتصموا ببيوتكم..

حماية من الـ CORONAVIRUS وأختها وتؤامها COVID-19 اللتين تقصف أرواح البشر بكل مكان من العالم...

وباء يتضارب العلماء..

لاطمين خدودهم..

نادبين..

باكين..

مصرحين أنهم يبحثون عن الحل والدواء..

وأنهم بآلاف التجارب المتضاربة..

ولكنهم لن يحصلوا على......

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