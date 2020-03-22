برلماني سابق يدعو عبر “العهد نيوز” الامم المتحدة والعالم الحر الوقوف مع ايران ورفع الحصار الامريكي الظالم

2020/03/22 | 13:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد دعا عضو مجلس النواب السبق محمد اللكاش، الامم المتحدة والعالم الحر الوقوف مع ايران وشعبها ورفع الحصار الامريكي الظالم والجائر عنها.وقال اللكاش في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الاحد، “هناك ازدياد كبير في حالة الوفيات والإصابات لأبناء الشعب الإيراني بسبب فيروس كورونا مالم يقف العالم الحر بالضغط على الولايات المتحدة الامريكية […]

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