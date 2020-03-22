في ذكرى حادثة العبارة

2020/03/22 | 13:47 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشم رائحة غرقهم أرى أكفهم ترقص في الماء مثل حمائم مذبوحة يحدقون في الغيوم أن تنادي طيور الله لكنهميرحلون وينكسر خيط أملهم الرشيق مثل سرب نمللتخفت موسيقى الأرضمع تلاشي أنفاسهم وتبقى آثار أقدامهم الندية تبلل الذاكرة! وصرخاتهم التي لم نسمعها جيدًا شيدت نواقيس ذكرى ترن كلما حدقنا بنهر.

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