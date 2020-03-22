سائرون تكشف عن السيناريوهات المطروحة بشأن تشكيل الحكومة

2020/03/22 | 13:51 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن “سائرون”، رياض المسعودي، اليوم الأحد عن السيناريوهات المطروحة بشأن تشكيل الحكومة، مبيناً أن اعتذار رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي من دون حوارات سيثير علامات استفهام.وقال المسعودي […]

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