2020/03/22 | 13:51 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الأحد المسؤولين الأمريكيين بأنهم “إرهابيين” وغير رحيمين، فيما حدد الطريقة المثلى للتعامل معهم .وقال خامنئي في كلمة له بمناسبه المبعث النبوي: “إذا نظرت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرشد الأعلى الإيراني يصف المسؤولين الأمريكيين بأنهم “إرهابيين”) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرشد الأعلى الإيراني يصف المسؤولين الأمريكيين بأنهم “إرهابيين”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).