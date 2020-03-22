عبد المهدي: العراقيون هزموا الإرهاب وسيهزمون وباء كورونا بالشجاعة

2020/03/22 | 13:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد وجّه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، رسالة إلى خلايا الأزمة في المحافظات، فيما أكد ان العراقيين هزموا الارهاب وسيهزمون وباء كورونا بالشجاعة.وقال عبد المهدي خلال الرسالة التي اطلع عليها موقع “العهد” :”رؤساء واعضاء خلايا الأزمة في محافظات العراق العزيزة..يطيب لي أن أحيي جهودكم وتفانيكم لخدمة شعبكم ، […]

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