2020/03/22 | 13:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادل عبدالمهدي يوجه رسالة الى خلايا الأزمة في المحافظات يثمن فيها جهودهم في التصدي لفايروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/22 | 13:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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