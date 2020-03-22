أمازون ترفع أجور الساعات الإضافية لعمال المخازن

2020/03/22 | 13:52 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت أمازون إنها سترفع أجر ساعات العمل الإضافي للعاملين في مخازنها بالولايات المتحدة مع محاولة أكبر متجر للبيع عبر الإنترنت في العالم تلبية الطلب المتسارع من المستهلكين الملازمين لبيوتهم في خضم تفشي فيروس كورونا.

وقال جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي للشركة وأغنى رجل في العالم، "وقتي وتفكيري منصبان حاليا على كوفيد-19 وكيف يمكن لشركة أمازون أن تضطلع بدورها على أتم وجه."

وقالت الشركة في بيان إن العاملين بالساعة في مخازن أمازون بالولايات المتحدة سيتقاضون مثلي الأجر عن ساعات العمل الإضافية بعد ساعات العمل العادية الأربعين، ارتفاعا من 1.5 مثل الأجر، وذلك للفترة من 15 آذار وحتى التاسع من أيار.

هذه هي المرة الثانية التي يزيد فيها عملاق التجارة الإلكترونية أجور عامليه خلال أسبوع.



ففي يوم الاثنين، رفعت أمازون الحد الأدنى لأجر ساعة العمل إلى 17 دولارا من 15 دولارا وأعلنت خططا لتوظيف 100 ألف عامل مخزن وتوصيل طلبات في الولايات المتحدة في ظل تعزز طلبات الشراء عبر الإنترنت بسبب تفشي الفيروس.

ومع انتشار الفيروس في أنحاء الولايات المتحدة، عرضت أمازون إجازات مفتوحة غير مدفوعة الأجر لتشجيع موظفيها على البقاء في منازلهم إذا شعروا أنهم على غير ما يرام.



وأعادت الشركة جدولة نوبات العمل وحظرت جلوس الموظفين متقاربين في قاعات تناول الغداء.

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