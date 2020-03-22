الرافدين يعلن زيادة اعداد الدوائر الموطنة رواتبهم لدى المصرف

2020/03/22 | 13:52 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن مصرف الرافدين، الاحد، ازدياد اعداد الذين تم توطين رواتبهم على مصرفنا واستلامهم بطاقة الماستر كارد.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العديد من الدوائر ومؤسسات الدولة وطنت رواتبهم لدى المصرف وأصبحت رواتبهم يتم استلامها شهريًا عن طريق الماستر كارد بدلًا من النقد اليدوي".

وأضاف البيان أن "الذين تم توطين رواتبهم مشمولين بالسلف والقروض وكافة الخدمات المالية التي يطلقها المصرف".





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