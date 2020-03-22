شرطة اربيل: اعتقال 4 اشخاص قاموا بنصب سيطرة وهمية بالمحافظة

2020/03/22 | 13:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- اربيل أعلن مدير شرطة محافظة اربيل العميد دلير نجار، اليوم الاحد، عن اعتقال أربعة اشخاص قاموا بصنب نقطة تفتيش وهمية في المحافظة.وقال نجار، إن “شرطة اربيل اعتقلت اربعة متهمين في شارع 40 في أربيل”، مبينا أن “المتهمين قامو بنصب نقطة تفتيش وهمية على انهم قوات امنية”.وأضاف، أنه “تم فتح تحقيق مع […]

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