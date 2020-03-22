منظمة الصحة العالمية تكشف عن “مخاوف جديدة” بشأن فيروس كورونا

2020/03/22 | 13:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، عن خطر عودة فيروس كورونا للانتشار بعد رفع العزل الصحي المفروض في عدة بلدان، مشيرًا إلى أن اللقاح يستغرق عاًا على الاقل.ونقلت وكالة “رويترز”، عن المسؤول، اشارته إلى خطر عودة فيروس كورونا المستجد للانتشار أكثر بعد رفع العزل الصحي المفروض في […]

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