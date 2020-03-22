علماء يرصدون مذنب يضيء في السماء بنفس درجة سطوع القمر قريبا

2020/03/22 | 14:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد العلماء مذنب يسمى أطلس، تم اكتشافه مؤخرا، في طريقه نحو الأرض، ويمكن أن يظهر ساطعًا مثل الهلال، ما لم ينفصل عن حرارة الشمس أولاً، فإن أطلس قريب من مدار كوكب المريخ في الوقت الحالي ولكنه يزداد بسرعة حيث يشق طريقه نحو الشمس وسيقترب من أقرب نقطة لكوكب للأرض في نهاية مايو المقبل.ووفقا لما […]

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