بالفيديوغراف: حملة لـ”ضحايا التظاهرات” تشغل الترند العراقي.. تعرف على أبرز هاشتاك تصدر تويتر اليوم

2020/03/22 | 14:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد يهمك: رغم دفاعه بـ”إغلاق نصف بغداد”..أربعة اتهامات للصدر بنشر كورونا

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