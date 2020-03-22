كردستان يعلن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 54 إصابة

2020/03/22 | 14:05 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت صحة إقليم كردستان، سبع حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع مجموع الإصابات إلى 54 حالة، وتماثل 13 مصاباً للشفاء.وقالت صحة الاقليم على موقعها الرسمي مساء السبت، إنه […]

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