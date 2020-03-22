وفيات كورونا في العراق ترتفع لـ20 حالة والإصابات الى 233

2020/03/22 | 14:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل ثلاث حالات وفاة بفيروس كورونا في البلاد مع ارتفاع باعداد الاصابات.

وذكر بيان للوزارة ورد لـشفق نيوز، أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة أجرت 106 فحص مختبري جديد وأظهرت النتائج تأكيد تشخيص 19 حالة جديدة، 5 منها في الرصافة وحالتان في الكرخ وحالتان في مدينة الطب، وحالة واحدة في كل من النجف وكربلاء والمثنى واربيل ، إضافة إلى 6 حالات في السليمانية".وأشار البيان إلى "تسجيل 3 حالات وفاة في بغداد/ مدينة الطب، وتسجيل ٥ حالات شفاء جديدة في بغداد/ الكرخ".ولفتت الوزارة إلى أن "مجموع الإصابات الكلي ارتفع إلى 233 حالة، والوفيات إلى 20 حالة، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء 57 حالة".وأكدت وزارة الصحة على "وجوب التنفيذ التام لقرارات الوزارة ولجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ وتدعو المواطنين والجهات المعنية كافة بالالتزام، كما شددت على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

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