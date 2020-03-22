ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا في اسبانيا إلى 1720

2020/03/22 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلنت السلطات الإسبانية، الأحد (22آذار 2020)، ارتفاع عدد الوفيات بفروس كورونا إلى 1720 حالة وفاة ف...





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