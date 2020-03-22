لمواجهة كورونا ودعم المحتاجين.. عضو في خلية الأزمة النيابية تعلن إطلاق ’’المبادرة الالكترونية’’ المجانية

2020/03/22 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

اعلنت عضو خلية الازمة النيابية النائب، غيداء كمبش، الاحد (22 آذار 2020)، ولادة ما اسمتها المبادرة الالكترونية بمشاركة كل كليات الطب في البلاد.

وقالت كمبش وهي رئيس لجنة التعليم النيابية في حديث لـ( بغداد اليوم)،انه "في اطار مواجهة فايروس كورونا ودعم الفقراء والبسطاء مع استمرار الحظر الشامل للتجوال ولدت المبادرة الالكترونية والتي تتضمن انشاء مايعرف بالعيادة الطبية التي يتم التراسل من خلالها مع اطباء اختصاص هم تدريسيون في كليات الطب المنتشرة في كل المحافظات من قبل المرضى وذويهم ".

واضافت ، ان "العيادة الطبية مجانية وهي صيغة مستحدثة تاتي في اطار دعم كليات الطب للاهالي في كل المحافظات العراقية كلا حسب منطقته الجغرافية من اجل التواصل مع المرضى والاجابة عن تساولاتهم حول الحالات المرضية بمختلف الاختصاصات مؤكدة بان ولادة المبادرة الالكترونية تاتي في اطار دعم معركتنا في مواجهة فايروس كورونا ودعم بقاء الاهالي في المنازل لتفادي انتشاره".

ودعت عضو خلية الازمة النيابية الاهالي الى ضرورة "التواصل مع العيادة الطبية الالكترونية كلا حسب محافظته وتام نشر روابط على مواقع الجامعات من اجل الاستجابة الفورية لاي تساؤل مؤكدا بان المبادرة تعكس وعي وادراك وطني كبير لكليات الطب في دعم الاهالي في ظل الاوضاع الراهنة".

واعلنت خلية الأزمة في العراق ، حظر التجوال في بغداد وعدد من المحافظات ، الثلاثاء (17 آذار 2020)، لمواجهة تفشي فايروس كورونا في البلاد.

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت (22 آذار 2020)، تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفايروس كورونا المستجد، و19 حالة إصابة بالفايروس في عموم محافظات العراق.





وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت (22 آذار 2020)، تماثل خمس حالات مصابة بفايروس كورونا المستجد الى الشفاء التام في جانب الكرخ.

ونقلت قناة "العراقية" الرسمية عن وزارة الصحة، أن "خمسة مصابين بفيروس كورونا تماثلوا إ

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وجه رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي، الاحد (22 آذار 2020)، رسالة إلى رؤساء واعضاء خلايا الأزمة في مختلف محافظات العراق.

وقال عبدالمهدي، في رسالته، إنه "منذ بدء تفشي فايروس كورونا في العالم ووصوله الى بلدنا وأن

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