2020/03/22 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت (22 آذار 2020)، تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفايروس كورونا المستجد، و19...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الصحة: تسجيل 3 وفيات و 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم المحافظات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-بغداد
أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت (22 آذار 2020)، تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفايروس كورونا المستجد، و19...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الصحة: تسجيل 3 وفيات و 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم المحافظات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصحة: تسجيل 3 وفيات و 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).