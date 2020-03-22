الصحة: تسجيل 3 وفيات و 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم المحافظات

2020/03/22 | 14:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت (22 آذار 2020)، تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفايروس كورونا المستجد، و19...





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