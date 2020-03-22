نقاش حاد بين ترامب ومستشاريه بشأن التصعيد ضد إيران!

2020/03/22 | 14:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد لإعلان فيروس كورونا "حالة طوارئ وطنية"، اندلع داخل البيت الأبيض الخميس الماضي، نقاش حاد بين ترام...

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