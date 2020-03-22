احتجاز سيارتين تقلان زائري الكاظمية  في قضاء الهندية شرقي كربلاء

2020/03/22 | 14:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/ علي النصر الله / ..أعلنت مديرية شرطة قضاء الهندية ( طوريج ) التابعة لقيادة شرطة محافظة كربلاء ، مساء السبت ، عن احتجاز سيارتين نوع فوتون (ميني باص)مع ركابها قادمتين من محافظة بغداد مدينة الكاظمية.وقال مصدر امني في تصريح لــــ ( المستقلة ) تم “إيصال الركاب المحجوزين وفق قرار خلية الازمة المركزية […]

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