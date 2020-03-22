تابع أخر أخبار كورونا حول العالم عبر واتساب بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية

2020/03/22 | 14:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلقت شركة فيسبوك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية خدمة جديدة على تطبيق واتساب -الذي يستخدمه أكثر من ملياري شخص- لتحديث المعلومات عن فيروس كورونا المستجد؛ وذلك في محاولة لمساعدة المستخدمين في العثور على معلومات دقيقة عن هذا الفيروس.

وخصصت منظمة الصحة العالمية الرقم (41798931892+) على تطبيق واتساب لتوعية المواطنين وإرشادهم بالخطوات التي يجب فعلها عند الإصابة بالمرض وإجراءات الوقاية للحد منه.

وتعمل الخدمة بشكل “دردشة” مباشرة بين المستخدم ومنظمة الصحة العالمية، التي تتولى الإجابة الفورية عن سلسلة من الأسئلة المعدة مسبقا، والتي تشمل -مثلا- عدد حالات الإصابة بالمرض عالميا، ونصائح حول كيفية حماية نفسك، إلى جانب الإجابة عن الأسئلة المتكررة التي يمكنك تداولها بسهولة.

ولتفعيل الخدمة، على المستخدم أولا أن ينقر على الرابط التالي في جهازه الذي ثبّت عليه خدمة واتساب: http://bit.ly/who-covid-19-whatsapp، بعد ذلك ستفتح شاشة دردشة جديدة على تطبيق واتساب مع منظمة الصحة العالمية، كأنها أي مستخدم تراسله، وهنا يمكنك إرسال كلمة (hi) لتصلك رسالة ترحيب من منظمة الصحة، وبها إرشادات عن كيفية التواصل ونوعية الخدمات التي تقدمها.

وتسرد المنظمة ثماني خدمات يمكنها إفادتك بشأنها، ويمكن اختيار أي منها إما بإرسال رقم بند الخدمة المطلوبة أو إرسال تعبير “إيموجي” الموضح إلى يمين الخدمة.

فعلى سبيل المثال يقول البند الأول:

1- Latest numbers (emoji)

ويعني هذا أحدث إحصاءات انتشار فيروس كورونا، ويمكن طلب هذه المعلومة إما بإرسال الرقم (1) أو بإرسال تعبير “الإيموجي” الموضح في الرسالة، وسيأتي الرد فورا.

ويقول البند الرابع مثلا:

4- Mythbusters

وبإرسال الرقم (4) أو تعبير “الإيموجي” الموضح إلى يمين الكلمة، ستصل على الفور رسالة من منظمة الصحة العالمية تتضمن توضيحا للعديد من المعلومات الخاطئة المنتشرة حول فيروس كورونا، وهي معلومات مفيدة وقيّمة جدا.

ومنها على سبيل المثال، أن الحمام الساخن لا يمنع فيروس كورونا، ومجففات الأيدي بالهواء الساخن غير فعالة في قتل الفيروس، وما إلى ذلك من حقائق قيمة تضعها منظمة الصحة أمام مستخدمي واتساب.

ووفقا لشركة واتساب -المملوكة لفيسبوك- فإن هذه الخدمة، إلى جانب فائدتها للمستخدمين العاديين، يمكن أن تساعد أيضا صانعي القرار الحكوميين في العثور على أحدث الأرقام وتقارير الحالة.

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