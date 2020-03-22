2020/03/22 | 14:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/طهران كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية الأحد أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 1685 بعد وفاة 129 شخصاً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مضيفاً أن إجمالي الإصابات بلغ 21638.وقال المتحدث كيانوش جهانبور للتلفزيون الرسمي "هناك 1028 حالة إصابة مؤكدة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية...وتعافى 7913 شخصا".وإيران هي أكثر الدول الموبوءة بكورونا في الشرق الأوسط.ورغم إصابة آلاف الإيرانيين ووفاة المئات بسبب هذا الوباء اعتبر المرشد الإيراني علي خامنئي، أن لدى إيران القدرة على مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران ..129 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة مضت) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران ..129 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة مضت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).