عالم فلسطيني يناشد الامم المتحدة باطلاق سراح المعتقلين في السجون الصهيونية

2020/03/22 | 14:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..ناشد العالم الفلسطيني , عدنان مجلي,اليوم الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش بالتدخل لاطلاق سراح الفلسطينيين المحجوزين في سجون الكيان الصهيوني والمهددين بالاصابة بفايروس كورونا.وقال مجلى فى بيان تلقت (المستقلة) نسخة عنه ,” لجأ العديد من دول العالم المهددة بوباء الكورونا مؤخرا إلى إطلاق سراح أعداد كبيرة من السجناء تجنبا لانتشار الفايروس في السجون […]

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