“العهد نيوز” تنشر نص رسالة النائب حسن سالم للاطباء المتطوعين لخدمة المصابين بكورونا

2020/03/22 | 14:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت وكالة “العهد نيوز” اليوم الاحد، على نص الرسالة الموجهة من النائب عن كتلة الصادقون النيابية حسنسالم، الى الاطباء الذين نشروا ارقام هواتفهم الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي من اجل تقديم الاستشارات الطبية مجاناً.وقال سالم في رسالته “اتقدم لكم ببالغ الشكر والتقدير على جهودكم الطيبة التي تنم عن روح الانسانية التي تحملوها وشعوركم الوطني […]

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