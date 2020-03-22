2020/03/22 | 14:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة )….أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل ثلاث حالات وفاة بفيروس كورونا في البلاد مع ارتفاع باعداد الاصابات.وذكر بيان للوزارة وتلقته ( المستقلة)….اليوم الأحد أن “مختبرات وزارة الصحة والبيئة أجرت 106 فحص مختبري جديد وأظهرت النتائج تأكيد تشخيص 19 حالة جديدة، 5 منها في الرصافة وحالتان في الكرخ وحالتان في مدينة الطب، وحالة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعلن تشخيص 19 حالة جديدة بكورونا والوفيات 20 حالة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعلن تشخيص 19 حالة جديدة بكورونا والوفيات 20 حالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).