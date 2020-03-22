فيديو غراف.. إيرثلنك تُطالب وزارة الإتصالات بتسهيل حركة فرقها التقنية لاستمرار خدمة الإنترنت في العراق

2020/03/22 | 14:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد فيديو غراف..إيرثلنك تعلن إضافة سعات مجانية لخدمات الإنترنت لتمكين الطلبة والمواطنين التمتع بخدمات أسرع

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