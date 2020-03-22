كورونا يتسبب بتوتر بين فرنسا و بريطانيا

2020/03/22 | 14:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..في ظل تصاعد أزمة فيروس كورونا المستجد في أوروبا، كشف تقرير صحفي أن فرنسا وجهت تهديدا لبريطانيا على وقع الوباء الذي ضرب معظم دول القارة.وقالت صحيفة “ليبراسيو” الفرنسية، إن الرئيس إيمانويل ماكرون هدد بإغلاق حدود بلاده مع بريطانيا، إذا تقاعس رئيس وزرائها بوريس جونسون عن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لاحتواء تفشي الفيروس.وكان جونسون […]

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