السفارة السورية في الأردن توقف عملها

2020/03/22 | 14:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت السفارة السورية في الأردن ، عن توقف عملها اعتبارا من الأحد ، وحتى إشعار آخر.وقالت السفارة عبر صفحتها على موقع فيسبوك: “في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لوقف انتشار فيروس كورونا، وإنفاذا لأمر حظر التنقل والتجول في الأردن، ولمعايير السلامة العامة ستتوقف السفارة عن […]

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