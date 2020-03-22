مجتهد: السعودية تتكتم على الاف الإصابات بكورونا

2020/03/22 | 14:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، بأن عدد الإصابات الحقيقي بفيروس “كورونا” الجديد في المملكة يعد بالآلاف وربما عشرات الآلاف، وأن السلطات تتكتم على الوضع.وقال “مجتهد”، إن عدد الإصابات في منطقة القطيف (شرقي المملكة) وحدها تعدى أكثر من 5 آلاف، وفي مكة أكثر من 900، وفي العاصمة الرياض أكثر من ذلك.وأوضح أن السلطات السعودية […]

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