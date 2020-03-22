كواليس تسجيل أغنية ست الحبايب لـ فايزة أحمد

2020/03/22 | 14:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تعتبر أغنية “ست الحبايب” لـ فايزة أحمد واحدة من أشهر وأنجح أغاني الأم، إن لم تكن أشهرها وأنجحها على الإطلاق.كتب كلمات أغنية “ست الحبايب” الشاعر حسين السيد، من خلال تجربة حية صادقة مع والدته، وذلك عام 1958 وقبل عيد الأم بيوم واحد، وأثناء زيارته لوالدته تذكر أنه لم يشتر هدية لها، وكانت تسكن […]

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