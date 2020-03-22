إصابة نجم كرة بلجيكي بفيروس كورونا

2020/03/22 | 14:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلن نادي شاندونغ لونينغ المنافس في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم عبر موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الأحد إصابة لاعب وسطه البلجيكي مروان فيلايني بفيروس كورونا عقب عودته إلى الصين.

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