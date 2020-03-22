2020/03/22 | 14:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإدعاء العام في السليمانية يهدد بإتخاذ إجراءات قانونية ضد اي شخص لايلتزم بالتعليمات الصحية لمكافحة كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/22 | 14:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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