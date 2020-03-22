2020/03/22 | 14:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللامي يدعو بتغريدة مجلس الوزراء لايقاف استيفاء الضرائب والايجارات لمدة من 3 الى 6 اشهر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/22 | 14:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللامي يدعو بتغريدة مجلس الوزراء لايقاف استيفاء الضرائب والايجارات لمدة من 3 الى 6 اشهر) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللامي يدعو بتغريدة مجلس الوزراء لايقاف استيفاء الضرائب والايجارات لمدة من 3 الى 6 اشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).