2020/03/22 | 14:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /لم تتمالك ولاء الفايق، مذيعة برنامج MBCTrending دموعها خلال حديثها عن أزمة فيروس كورونا وإصابة الفنانة هند البحرينية به.قالت ولاء في حلقة الخميس، من البرنامج الذي يعرض عبر قناة mbc 4، إن هناك بعض المستهترين من المرض الذين يكتبون تعليقات سيئة.أضافت، أن هناك من يعلقون على كورونا بطريقة سلبية، مثلما حدث مع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد : مذيعة mbc تبكي بعد اصابة هند البحرينية بكورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد : مذيعة mbc تبكي بعد اصابة هند البحرينية بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).