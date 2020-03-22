بسبب الصراعات والمحاصصة والفساد المستشري و الهدر في الإنفاق هل العراق مقبل على كارثة مالية واقتصادية؟!

2020/03/22 | 14:24 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نهاد الحديثي حثت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الحكومة العراقية على تطبيق توصيات وقرارات تجنب البلاد مخاطر ازمة اقتصادية عالمية تلوح في الافق بعد انهيار اسعار النفط وتفشي فيروس كورونا في […]

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