فوبيا المؤامرة تدفع على الدوام للمؤامرة !

2020/03/22 | 14:24 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد الحاج شخصيا أؤمن بالمؤامرة بعمومها بصفتها سنة تدافع كونية بين البشرعلى وفق مصالحهم كجزء من الصراع البشري منذ فجر التأريخ على سطح الكرة الارضية ، يجيد استخدامها من يجيد […]

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