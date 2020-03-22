الفتح لـ”العهد نيوز”: الحلول الجوهرية للعملية السياسية تكمن بانسحاب الزرفي من التكليف

2020/03/22 | 14:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد دعا النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، الى حلول جوهرية في العملية السياسية لتلافي اخطاء كارثية.وقال الموسوي في تصريح لـ”العهد نيوز” اليوم الاحد، أن “ما يحدث من أخطاء كارثية في العملية السياسية من خرق للدستور والقانون يستوجب من القوى تدارك الأمر”.وأضاف ان “الحلول الجوهرية سحب تكليف الزرفي لكي لا […]

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