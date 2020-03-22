نوال الكويتية عن كورونا : هذا وقت التقرب إلى الله

2020/03/22 | 14:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نشرت الفنانة نوال الكويتية، مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه داخل منزلها، إلتزامًا بقرارات السلطات الكويتية الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19، ومحاولة السيطرة عليه.وظهرت نوال الكويتية، في الفيديو تحدث جمهورها متأثرة، وتقول لهم إن هذا هو وقت التقرب إلى الله، والتسبيح والدعاء له، عسى […]

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