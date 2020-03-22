لبنان ترفض زيارة هنية.. بسبب كورونا !

2020/03/22 | 14:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقل)/مراد سامي/..منذ السنة الماضية والصحف تتداول خبر زيارة زعيم المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية للبنان في اطار جولته الخارجة الاولى بعد ترأسه للحركة، هاته الزيارة التي لم تر النور إلى هذه اللحظة.حسب مصادر مطّلعة في حماس، أُجّلت زيارة إسماعيل هنية إلى لبنان هذه المرة إلى موعد غير معلوم ، والسبب في ذلك رفض السلطات […]

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