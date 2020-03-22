2020/03/22 | 14:29 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركي حمود تزايدت حالات القلق بين اوساط المواطنين في اغلب محافظات العراق من تفشي فيروس كورونا بعد ان تصاعدت أعداد الاصابات المؤكدة بهذا الفيروس والتي بلغت ” 214 ” اصابة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تزايد ارقام كورونا بالعراق هل ستتخذ الحكومة المستقيلة شعار ” يا مغرب خرب “) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تزايد ارقام كورونا بالعراق هل ستتخذ الحكومة المستقيلة شعار ” يا مغرب خرب “) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).