ويبرو تطلق وحدة أعمال مايكروسوفت لحلول التحوّل الرقمي

2020/03/22 | 14:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت “ويبرو” المحدودة، وهي شركة عالميّة رائدة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات وخدمات عمليّات الأعمال، عن إطلاقها وحدة أعمال “مايكروسوفت”.وستركز الوحدة على تطوير ونشر حلول تستفيد من خدمات “مايكروسوفت” السحابية المؤسسية.وتُعدّ هذه المبادرة ثمرةً لتحالف “ويبرو” العالمي الموسّع مع شركة “مايكروسوفت” لتسريع اعتماد السحابة والتحوّل الرقمي لعملائها في مختلف القطاعات.تتكون وحدة أعمال […]

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