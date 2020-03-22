الصحة العالمية تحذر من انتشار كورونا أكثر بعد رفع العزل

2020/03/22 | 14:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)…..قال كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، اليوم الأحد، إن فرض العزل الصحي ليس كافياً لهزيمة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن هناك حاجة لوجود تدابير للصحة العامة تحول دون عودة ظهور الفيروس فيما بعد.وقال رايان في مقابلة مع قناة “بي.بي.سي”: “ما نحتاج إليه بحق هو العثور على المرضى […]

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