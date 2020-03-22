الزرفي يجري حوارات

2020/03/22 | 14:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مقرب من رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، اليوم الأحد، عن خوض الاخير لحوارات مع قوى كوردية وسنية وصفها بالايجابية.وابلغ مصدر مقرب من الزرفي شفق نيوز، ان حوارات اجريت مع قوى كوردية وسنية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة خرجت بنتائج ايجابية، بخاصة مع تحصل الزرفي لدعم متصاعد لتشكيل الحكومة".وبين ان "الزرفي لا ينوي تقديم اعتذاره من التكليف وهو ماض في تشكيل حكومته، والحوارات والاجتماعات بهذا الصدد مستمرة، من يومين ولغاية الساعة"، مؤكداً ان "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مازال داعماً للزرفي".وأمام الزرفي اقل من 30 يوماً لتقديم تشكيلته الوزارية إلى البرلمان لمنحها الثقة، إلا أن مهمته لن تكون يسيرة لأنه يواجه رفضاً من قوى شيعية بارزة مقربة من إيران على رأسها ائتلاف الفتح بزعامة هادي العامري وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.

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