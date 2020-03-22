400 وفاة جديدة بسبب كورونا خلال يوم في اسبانيا

2020/03/22 | 14:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام إسبانية بتسجيل نحو 400 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن تقارير إخبارية إسبانية مختلفة تأكيدها اليوم الأحد، استنادا إلى بيانات رسمية، أن حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد ارتفعت منذ أمس من 1326 حتى 1720 حالة وفاة.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالوباء في إسبانيا من 24926 حتى 28572، حسب تلك التقارير.

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