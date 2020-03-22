2020/03/22 | 14:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تبرعت المطربة الأمريكية، ريهانا، اليوم الاحد، بـ 5 ملايين دولار للمساعدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة" ديلي ميل" البريطانية، فإن ريهانا صاحبة الـ32 عاما، تبرعت بـ 5 ملايين دولار من خلال مؤسسة "كلارا ليونيل" لدعم وحماية العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية والمجتمعات المهمشة.

وأضافت الصحيفة أن الفنانة تعهدت بتقديم دعم مالي كبير من أجل مساعدة بنوك الطعام التي تخدم المجتمعات المعرضة للخطر وكذلك كبار السن في الولايات المتحدة، إلى جانب تعزيز مرافق الفحص والرعاية في دول مثل: هايتي، وملاوي.

كما يشير الموقع الإلكتروني لمؤسسة "كلارا ليونيل" إلى أن الأموال ستستخدم لتعبئة الموارد والقدرات الإضافية والدعم للمجتمعات الأصلية.

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة، جوستين لوكاس "لم يكن الأمر أكثر أهمية أو إلحاحا أبدا لحماية وإعداد المجتمعات المهمشة والمحرومة أولئك الذين سيكونون الأكثر تضررا من هذا الوباء".

وأسست ريهانا مؤسسة كلارا ليونيل في عام 2012، في المقام الأول لدعم وتحسين برامج الاستجابة للطوارئ في جميع أنحاء العالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريهانا تتبرع بـ5 ملايين دولار للمساعدة في مكافحة تفشي كورونا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريهانا تتبرع بـ5 ملايين دولار للمساعدة في مكافحة تفشي كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).